Экс-начальник отдела по вопросам трудовой миграции осужден за взятку в Нижнем Новгороде

С занимаемой должности мужчина уволен. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Бывшего начальника отдела по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области признали виновным во взяточничестве. Мужчина отправиться на 2 года и 6 месяцев в колонию общего режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

– С занимаемой должности мужчина уволен, уточнили в ведомстве.

Днем 25 апреля 2022 года подсудимый находился на своём рабочем месте по улице Академика Сахарова Приокского района. К нему пришёл иностранный гражданин и вручил взятку в сумме 27 тысяч рублей за оформление и выдачу патентов на работу вне очереди.

Напомним, что суд отклонил апелляцию по делу в отношении 13-летнего подростка, который жестоко убил сверстника в Нижнем Новгороде. Напомним, резонансное убийство было совершено вечером 6 июня 2022 года в подъезде одного из домов на улице Куйбышева. 13-летний мальчик нанес 32 ножевых ранений своему знакомому, с которым раньше учился в одной школе. Пострадавший скончался до прибытия скорой помощи.