Около 320 миллионов рублей планируют выделить на строительство школы в Арзамасе

Строительство. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава региона внес в Законодательное Собрание Нижегородской области проект поправок в бюджет на 2023 год. Изменения предусматривают выделение почти 320 миллионов рублей на строительство школы на 1 500 мест по улице 1 Мая в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– В проекте предусмотрены школьная обсерватория, инженерный класс для изучения основ робототехники, профильный медико-биологический класс, – рассказал губернатор Глеб Никитин. – В школе также будет музей, посвященный Великой Отечественной войне и героям из России и Республики Беларусь.

Средства также планируется выделить на капитальный ремонт Центра внешкольной работы в Балахне – 22,4 миллиона рублей, на возмещение части процентной ставки по кредитным договорам на поддержку проектов по созданию гостиниц – 80 миллионов рублей.

Напомним, что учеников аварийной школы №3 в Арзамасе распределят по другим учебным заведениям.

Так, 20 января, в Арзамасе прошло совещание с министром образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольгой Петровой и мэром Арзамаса Александром Щелоковым. На нем обсудили рвзличные варианты решения проблемы – городскую школу №3 признали аварийной.

Известно, что в плачевном состоянии находится фундамент и несущие конструкции стен, а также грунтовые воды и слабый слой торфа в грунте основания учебного учреждения. Члены городской комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение закрыть школу и распределить детей по другим учебным заведениям. В настоящий момент в школе №3 Арзамаса числятся 845 учащихся и 81 сотрудник.