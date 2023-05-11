Захара Прилепина, пострадавшего при взрыве машины, готовят ко второй операции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Писателя Захара Прилепина готовят ко второму этапу операции по фиксации переломов на ногах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, автомобиль Захара Прилепина взорвался утром 6 мая в поселке Пионерский в Нижегородской области. Водитель погиб на месте, а сам писатель был доставлен в больницу с травмами.

- Наши медики готовят Захара Прилепина ко второму этапу операции по фиксации переломов на ногах. Для ее проведения присоединяются и специалисты из федерального научно-исследовательского медицинского центра. Состояние Захара – стабильное, - рассказал Глеб Никитин.