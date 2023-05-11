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НовостиОбщество11 мая 2023 16:17

Захара Прилепина, пострадавшего при взрыве машины, готовят ко второй операции

Состояние писателя остается стабильным
Василий КРОТОВ
Захара Прилепина, пострадавшего при взрыве машины, готовят ко второй операции.

Захара Прилепина, пострадавшего при взрыве машины, готовят ко второй операции.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Писателя Захара Прилепина готовят ко второму этапу операции по фиксации переломов на ногах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, автомобиль Захара Прилепина взорвался утром 6 мая в поселке Пионерский в Нижегородской области. Водитель погиб на месте, а сам писатель был доставлен в больницу с травмами.

- Наши медики готовят Захара Прилепина ко второму этапу операции по фиксации переломов на ногах. Для ее проведения присоединяются и специалисты из федерального научно-исследовательского медицинского центра. Состояние Захара – стабильное, - рассказал Глеб Никитин.