Иван Носков: «Запуск нового водопровода – это историческое событие для крупного поселка и всего городского округа».

10 мая в поселке Пыра городского округа Дзержинск запущен в эксплуатацию новый магистральный водовод. В официальном запуске построенного водовода, поставляющего воду питьевого качества от современного водозаборного узла, приняли участие глава города Дзержинска Иван Носков, заместитель генерального директора Фонда инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга Александр Григоров, руководитель дирекции строительства объектов водоснабжения и водоотведения ООО «Современные системы реновации» Александр Кислов и депутат Думы города Дзержинска Кирилл Семенец.

Более 8 км трубопровода и две насосные станции были построены в рамках федеральной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в РФ». На строительстве объекта с 2022 года были задействованы в общей сложности около 50 человек.

«Запуск нового водопровода – это историческое событие для крупного поселка и всего городского округа. Благодаря поддержке федерального центра и губернатора Нижегородской области мы нацелены уже в 2024 году перейти на новый водовод, старый уже отслужил. Мы видим, что при строительстве применяются новые технологические решения, устанавливается современное оборудование, и срок его службы — более 50 лет. Мы работаем на будущее развитие города и комфорта подрастающего поколения горожан, – сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Благодарю всех строителей, кто трудился и каждый на своем месте выполнял свою важную задачу, потому что неважных задач в таком деле не бывает! Вы ни разу не отступили от графика и даже опередили его! От лица всех жителей поселка выражаю вам благодарность за работу».

Насосная станция начала функционировать после получения официального положительного заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» о безопасности воды в водопроводе по результатам химического и бактериологического анализа. К новому водопроводу подключены 25 многоквартирных домов поселка Пыра, а также объекты соцсферы: школа, библиотека, медпункт, детский сад. Как рассказал Александр Кислов, руководитель дирекции строительства объектов водоснабжения и водоотведения ООО «Современные системы реновации», после приемки сетей будет проведено благоустройство территории, водонапорная башня уже украшена иллюминацией в виде герба города Дзержинска.

«Завершение строительства водовода на Пыре – первая ласточка из 10 подобных проектов в России, реализуемых в рамках федеральной программы. Дать возможность жителям Пыры получать качественную воду – важная социальная задача, которую контролировал я и глава города лично. Подрядчик справился, вода поступила в дома. Уверен, в ближайшее время строительные площадки будут очищены и благоустроены. Поздравляю жителей с чистой водой!» – подчеркнул заместитель генерального директора Фонда инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга Александр Григоров.

Напомним, в Дзержинске реализуются четыре проекта строительства магистральных коммунальных сетей: водовод в поселке Пыра, городской водопровод, городской канализационный коллектор и вторая линия Тепловского водозабора. На реализацию программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в РФ» в Дзержинске выделено 5,5 млрд рублей средств банка БРИКС. Реализация международного проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» стартовала в Дзержинске в начале 2022 года.