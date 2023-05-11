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НовостиОбщество11 мая 2023 14:54

Нижегородская мэрия утвердила архитектурно-художественную концепцию площади Революции

Значительная часть информационных конструкций устарела
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Фото: Сайт администрации Нижнего Новгорода.

Фото: Сайт администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде утвердили архитектурно-художественную концепцию площади Революции. Соответствующее распоряжение подписал глава города Юрий Шалабаев. Документ можно найти на сайте мэрии.

– Значительная часть конструкций устарела, кроме того, большое количество конструкций выполнено из некачественных материалов и установлено хаотично, без учёта архитектурных, исторических и стилистических особенностей зданий, – указано в документе.

Новые решения информационных конструкций необходимы, для того чтобы создать комфортное визуальное пространство и не нарушать внешний архитектурный облик зданий.

Напомним, что дизайн-код объединяет правила внешнего вида для всех вывесок и входных групп, создает «целостность» городской среды, а также освобождает пространство от «визуального мусора».