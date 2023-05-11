Сквер на улице Березовской в Нижнем Новгороде благоустроен почти на 50%

Готовность сквера на улице Березовской составляет около 50%. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Благоустройство сквера на улице Березовской в Нижнем Новгороде завершено почти на 50%. Работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

В настоящее время на территории в районе дома №100 по улице Березовской завершаются земляные работы.

– На 85% установлен бортовой камень и на 25% уложена брусчатка. Работа идет в графике, – рассказал глава администрации Московского района Владимир Кропотин.

Подрядчик также демонтировал старое освещение и уже проложил кабель для нового. На общественном пространстве высадят почти 370 кустарников и деревьев, обустроят подсветку 12 елей. Появятся в сквере и новые скамьи, урны и пергола.

Напомним, что 77 проектов, предложенных жителями Нижнего Новгорода, будут реализованы в 2023 году в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать».