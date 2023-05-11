Почти 4,5 тысячи анализов подтвердили высокое качество водопроводной воды в Нижнем Новгороде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За четыре месяца 2023 года (с января по апрель включительно) Нижегородским водоканалом было отобрано и проанализировано 4403 проб холодной воды. Высокое качество воды в Нижнем Новгороде подтверждает минимальный процент нестандартных проб по микробиологическим показателям. В январе-апреле 2023 года он составил всего 1,89%.

Пробы берутся на разных этапах технологического процесса: сначала исследованию подвергается речная вода, затем проводят её анализы на стадии водоподготовки и на водопроводных насосных станциях Нижегородского водоканала. Только на разводящей водопроводной сети в городе существует 516 точек отбора. Такой комплексный контроль качества, осуществляемый не только на этапах водоподготовки, но и при её подаче в город, необходим для того, чтобы в случае обнаружения отклонений, Нижегородский водоканал смог своевременно принять меры, необходимые для сохранения высокого качества воды, поступающей в дома нижегородцев.

Контроль качества питьевой воды в АО «Нижегородский водоканал» ведётся по четырём группам показателей: химическим, органолептическим, бактериологическим и вирусологическим. Всего анализы проводятся по 82 показателям. Для обеспечения полного спектра исследований в Нижегородском водоканале круглосуточно работают более 100 высококвалифицированных химиков и бактериологов.

Благодаря такому контролю, а также слаженной работе всех подразделений предприятия качество питьевой воды, подаваемой Нижегородским водоканалом населению, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Также отметим, что помимо специалистов лабораторий АО «Нижегородский водоканал» за качеством воды в городе следят и эксперты Роспотребнадзора.