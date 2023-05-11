Ещё один дом достроили в проблемном ЖК «Новинки Smart City» в Нижнем Новгороде

Проблемный ЖК достроят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство ещё одного дома закончено в проблемном жилом комплексе «Новинки Smart City» в Нижнем Новгороде. Речь идет о корпусе №2. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития территорий.

– По результатам итоговой проверки корпуса №2 получено заключение о соответствии. Следующим этапом станет ввод дома в эксплуатацию. Квартиры в нем получит 101 пострадавший дольщик, – отметил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Напомним, что ЖК «Новинки Smart City» на 25 домов начали строить в далеком 2014 году. Однако застройщик не выполнил свои обязательства и был признан банкротом. В 2019 году достройкой домов занялось АО «Политехстрой» по заказу федерального фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства».

В жилой комплекс входит 25 домов. Первые четыре дома были сданы осенью 2019 года. Изначально планировалось, что права всех 1,8 тыс. дольщиков будут восстановлены в течение трех лет с момента принятия решения о завершении строительства.