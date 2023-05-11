Нижегородцы закупились мангалами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики маркетплейса Ozon, маркетплейса услуг YouDo.com и МТС Банка провели совместное исследование расходов жителей регионов в майские праздники. Больше всего в последние дни апреля вырос спрос на мангалы – более, чем в 2 раза,самая популярная услуга – помощь мангальщика, а самое необычное задание – занять беседку для пикника.

По данным маркетплейса Ozon, в последние десять дней апреля 2023 года продажи мангалов выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом марта. Принадлежности для барбекю, решетки и шампуры показали рост на 60%, а спрос на мясо для шашлыка увеличился на четверть.

Интересно, что в этом году из сопутствующих товаров, помимо угля и жидкости для розжига, пользователи Ozon активно покупали средства и аксессуары для чистки гриля, шампуров и решеток, что свидетельствует о более ответственном потреблении и желании покупателей продлить жизненный цикл товаров.

В целом, общее число заказов в категории «Отдых и пикник» на маркетплейсе выросло в 1,5 раза в конце апреля 2023 года.

Наряду с большинством россиян, нижегородцы в майские праздники высаживали различные культуры и занимались мелким ремонтом на своих участках. По данным МТС Банка в последние десять дней апреля продажи садовых принадлежностей выросли на 28%, а строительных материалов – на 14%.

Многие садоводы покупали на Ozon новые шланги и системы для полива, секаторы и сучкорезы, а также ручные опрыскиватели. Что касается самих растений, чаще всего пользователи интересовались семенами овощей, клубнями и луковицами, а еще готовыми наборами для выращивания. Большим спросом в этом году пользовались и семена газонной травы.

Добираться до дач нижегородцы предпочли на электричках – продажи билетов выросли на 33% - и на собственных автомобилях – количество транзакций на АЗС увеличилось на 24%.

Те, кто хотел отдохнуть без забот, искали специалистов на маркетплейсе услуг YouDo.com, где спрос на услуги, связанные с майским отдыхом, в последние дни апреля 2023 года вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца.

КОНКРЕТНО

Топ самых популярных услуг в праздники:

1. Услуги мангальщика (+44%);

2. Помощник на пикнике (+38%);

3. Водитель для привоза овощей и мяса в парк (+27%);

4. Заниматель беседки в парке или на пикнике (+24%);

5. Повар на выездной пикник или за город (+19%).

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных маркетплейса Ozon, маркетплейса услуг YouDo.com и по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России за март-апрель 2023 года.