Погибший соратник Захара Прилепина Александр Шубин посмертно получил орден Мужества

Орден. Фото: Пресс-служба Захара Прилепина.

Соратник Захара Прилепина, погибший во время теракта в отношении писателя, Александр Шубин посмертно получил орден Мужества. Об этом сообщает пресс-служба Захара Прилепина.

Александр Шубин был сотрудником батальона «Оплот» Росгвардии и уже несколько лет жил в Нижнем Новгороде.

- У нас была небольшая компания всё это годы: шесть человек, плюс я. Трое ранены, трое убиты, - вспоминает Захар Прилепин. - Саша всегда был в центре всей нашей походной жизни, и даже в жизни моей семьи. Он был центром всего. Когда у меня заболела собака Кержак, мой любимец мастиф, и ему ни один врач не давал ни одного шанса, он сказал, что спасет его, отвез в Москву и жил там с ним полгода, вытаскивая его из операций. И спас.

По словам писателя, Александр Шубин ранее трижды спасал его от гибели. Это был четвертый раз.

Напомним, что автомобиль Захара Прилепина взорвался утром 6 мая в деревне в Нижегородской области. Водитель погиб на месте, а политик был доставлен в больницу с травмами. Как ранее сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, у него «незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет». Сейчас он находится в больнице Нижнего Новгорода, с ним работают врачи.

СК возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». В ходе расследования будут проведены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая.