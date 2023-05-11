Инвесторы вложат 1,85 млрд рублей в «Квантовую долину» в Нижегородской области

Резидентами центра стали уже 15 научно-технологических компаний. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Заявленные частные инвестиции в проекты ИНТЦ «Квантовая долина» достигли 1,85 миллиарда рублей. Количество резидентов центра уже достигло 15 научно-технологических компаний. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Мы видим, что инвесторы активно пользуются мерами поддержки, проявляют интерес на будущее. Очень важно, что многие из этих проектов носят импортозамещающий характер, – сказал глава региона Глеб Никитин.

Известно, что 15-м участником ИНТЦ стало ООО «Комплексные решения». Компания 150 млн рублей в разработку технологий и создание научно-производственного предприятия на территории одного из кластеров.

Напомним, что первое здание инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» построят в Нижнем Новгороде в ближайшие три года.

Также в Нижнем Новгороде началось строительство межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня. В рамках первого этапа реализации проекта будет построено 18 корпусов в районе улицы Большие Овраги.

ИТ-кампус будет строиться в пять этапов. В рамках первой очереди будет возведено 13 шестиэтажных и 5 четырехэтажных корпусов на 1300 студентов – они должны быть готовы уже в 2024-2025 году. Вторая и третья очереди предполагают строительство двух корпусов на 4 тысячи человек на территории ННГУ им. Лобачевского. На четвертом этапе здесь же появится образовательный корпус с ФОКом и конференц-центром, а в рамках пятой очереди построят учебный корпус около метромоста – он будет рассчитан на 5 тысяч студентов.