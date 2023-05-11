Размер премии Нижнего Новгорода увеличили до 1 миллиона рублей

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

С 15 мая до 15 июня продлится прием заявок на Премию Нижнего Новгорода. В этом году мероприятию исполнится 30 лет, поэтому премиальный фонд был увеличен со 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Также возросло и число номинаций – с 11 до 16. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Это решение продиктовано тем, что размер премии давно не менялся, а жизнь течет, меняется, – подчеркнул мэр Юрий Шалабаев. – В этом году будет не 11, как раньше, а 16 основных номинаций и четыре дополнительных. Только шесть из них остались без изменений: «Образование», «Наука и высшая школа», «Медицина», «СМИ и социальные медиа», «Социальные проекты: волонтёрство и благотворительность», «Спорт и здоровый образ жизни»

Напомним, что орденами, медалями и знаками отличия Указом Президента России Владимира Путина были награждены семь нижегородцев. Решением президента отмечены люди разных профессий, рода занятий, но всех их объединяет преданность своему делу.

Ранее Нижегородская область заняла 73 место в общероссийском рейтинге динамики зарплат. Специалисты «РИА Рейтинг» составили инфографику о том, за какой период нижегородцы смогут получать зарплату свыше 100 тысяч рублей. Как выяснилось, 25% жителей региона смогут приблизиться к этой отметке через 8 лет и 3 месяца. Почти через 13 лет такую зарплату сможет получать свыше половины работающих жителей региона, ну а через 17 лет и 7 месяцев такую зарплату будут выдавать 75% работников нашего региона.