В Нижнем Новгороде простились с соратником Захара Прилепина Александром Шубиным

На месте взрыва машины Прилепина работали взрывотехники. Фото: Василий КРОТОВ

Церемония прощания с Александром «Злым» Шубиным, погибшим во время покушения на Захара Прилепина, состоялась в Нижнем Новгороде 11 мая. Мужчину похоронят со всеми воинскими почестями в зоне СВО 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба писателя.

Александр Шубин родился 15 января 1996 года в Луганске. Все знакомые характеризуют его как весёлого, жизнерадостного и всегда позитивного человека.

– В этот раз он спас мне жизнь в четвертый раз. Несколько раз во время обстрелов он натурально закрывал меня собой. Если б его не было в машине… Всё понятно, что было бы. Он в очередной раз закрыл меня всем собой, – сказал ранее Захар Прилепин. – Существует ли на земле форма благодарности за это? Я не знаю.

Напомним, 6 мая было совершенно покушение на писателя Захара Прилепина. В результате взрыва его автомобиля, Прилепин остался жив, а его водитель погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

По словам Прилепина, в момент взрыва он находился за рулем автомобиля. А буквально за пять минут до этого из машины вышла дочь писателя.

Сам писатель все еще остается в больнице. По словам медиков, его состояние стабильное.В своих соцсетях писатель поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за то, что тот оперативно прислал вертолет. Благодаря этому до города удалось добраться за 16 минут, хотя на машине дорога занимает три часа.