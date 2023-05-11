Новую разметку нанесут на 7,4 тысячи километров дорог в Нижегородской области

Стоимость работ составит около 342 млн рублей. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новую разметку нанесут на 7 437,765 километров дорог в Нижегородской области. Это на 10,6% больше, чем прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на ГУАД.

Работы стоимостью около 342 миллионов рублей проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

– Представители подрядной организации начали работу на объектах в Володарском районе, Дзержинске и Нижнем Новгороде, – сообщил заместитель директора ГКУ НО «ГУАД» Сергей Тарасенко.

Напомним, что более 600 километров автодорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году. Кроме того, продолжится реконструкция дороги Владимир-Муром-Арзамас со строительством путепровода. Также строительные работы пройдут по автодороге «Рабочий посёлок Выездное – железнодорожная станция Арзамас-1».

Также запланировано приведение в нормативное состояние 20 участков автомобильных дорог в районах Нижнего Новгорода, протяженностью 17,3 тысяч километров.