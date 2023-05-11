Школы вновь эвакуируют в Нижнем Новгороде 11 мая

Эвакуация школ. Фото: Мария ЛЕНЦ

Массовая эвакуация в школах вновь происходит в Нижнем Новгороде 11 мая. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По информации к этой минуте, тревога объявлена в учебных учреждениях в разных концах города: в школе №42 в Верхних-Печерах, в лицее №82 в Сормовском районе и школе №129 на улице Лескова на Автозаводе. Всех детей и сотрудников вывели на улицу.

В последнее время массовые эвакуации в Нижнем Новгороде – не редкость. Не так давно ежедневно эвакуировали школы, техникумы и колледжи. По данным МВД, число ложных сообщений о минировании в Нижегородской области выросло в шесть раз в 2022 году.

Более чем в пять раз возросло и количество уголовных дел по статье 207 УК РФ – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Если в 2021 году в регионе было возбуждено всего 62 таких дела, то в 2022 году их было уже 347.