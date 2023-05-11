Среднемесячная зарплата по Нижегородской области сократилась до 48,6 тысячи рублей

Деньги и покупки. Фото: Даниил ОПАРИН

В феврале 2023 года среднемесячная заработная плата в Нижегородской области сократилась до 48,6 тысячи рублей. Этот показатель на четыре тысячи рублей меньше, чем за четвертый квартал 2022 года, когда нижегородцы получали 52 548,3 рубля. Об этом сообщает Нижегородстат на основании данных выборочного обследования бюджетов 830 домашних хозяйств.

Известно, что в 4 квартале 2022 года денежные расходы семей Нижегородской области составили 29 270,8 рубля в месяц на человека. Так, на питание уходит 8 766,8 рубля в месяц на человека, а на непродовольственные товары – 9 242,5 рубля.

Напомним, что Нижегородская область заняла 73 место в общероссийском рейтинге динамики зарплат. Специалисты «РИА Рейтинг» составили инфографику о том, за какой период нижегородцы смогут получать зарплату свыше 100 тысяч рублей. Как выяснилось, 25% жителей региона смогут приблизиться к этой отметке через 8 лет и 3 месяца.

Проще говоря, в Нижегородской области пока прогнозируется достаточно медленный рост зарплат, ниже чем во всех остальных регионах Приволжья.