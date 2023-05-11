Ремонт участка дороги на улице Большая Печерская завершен в Нижнем Новгороде

Фото: Метро НН — Наше. Новое.

Ремонт участка дороги на улице Большая Печерская от дома №54 до дома №93 завершен в Нижнем Новгороде. Работы проводили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщается в группе «Метро НН – Наше. Новое».

– Специалисты ГУММиД уже оценили высокое качество работ подрядчика, – написали представители.

Тем временем с другой стороны стройплощадки новой станции метро «Сенная» обновляют участок временной объездной дороги.

– Он будет сделан в летнем исполнении — с песком, щебнем и асфальтом, – уточнили в соцсетях.

Напомним, что новые станции метро в Нижнем Новгороде строятся за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Поэтому Фонд развития территорий ведет мониторинг реализации проекта на всех его этапах.

Уже известно, что в настоящее время получены положительные заключения экспертизы почти по всем этапам подготовительного периода. А летом ожидается запуск тоннелепроходческого щита.

Подготовка к прокладке тоннелей метрополитена для строительства станций «Площадь Свободы» и «Сенная» началась в Нижнем Новгороде еще в мае прошлого года. Всего при продлении Автозаводской ветки будет задействовано три тоннелепроходческих щита, один из которых – «Владимир» – пройдет от станции «Горьковская» до площади Свободы. Ему предстоит преодолеть около 1,3 километра.