Отключения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 11 мая. Отключения запланированы в Автозаводском и Нижегородском районах. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Автозаводском районе без света остались дома № 13, 15 и 17 по улице Веденяпина, а также электроснабжения нет в доме №4 на улице Фучика. Электричества не будет с 8 до 13 часов.

В Нижегородском районе отключили горячую воду по адресу улица Максима Горького, 144. «Тепленькой» не будет с 9 до 14 часов.

Все отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.

Напомним, что ежегодное отключение воды летом с каждым днём становится ближе и нижегородцы уже вовсю морально готовятся к тому, что будут приводить себя в порядок дедовским методом: греть воду в кастрюлях и мыться из тазика. Само собой, чтобы отсутствие воды в кранах не стало сюрпризом для горожан, «Комсомолка» публиковала график отключения горячей воды 2023 в Нижнем Новгороде.