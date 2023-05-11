Комплексное благоустройство сквера около Успенской церкви. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Комплексное благоустройство сквера около Успенской церкви завершат в Нижнем Новгороде к середине июля. Работы на территории в переулке Крутом проводят по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает администрация Нижегородского района.

Долгое время общественное пространство было в неудовлетворительном состоянии. Например, из-за разрушенных водоотводных лотков происходило постоянное подтопление грунта и разрушение брусчатки.

В настоящее время на территории все эти проблемы решают. Планируется, что в сквере появятся новые урны, скамьи, перголы. Также будут высажены деревья с кустарниками и цветниками.

– Здесь очень хороший вид на город, много проводят экскурсий, после благоустройства сквер станет еще привлекательней для людей, – поделилась местная жительница Татьяна Машенькина.

Напомним, что 77 проектов, предложенных жителями Нижнего Новгорода, будут реализованы в 2023 году в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать».

Также в этом году для жителей региона подготовлено более 30-ти по-настоящему ярких и запоминающихся летних мероприятий. Нижегородцы найдут для себя интересное и на воде, и на суше, и в небе. Публикуем событийную программу на лето 2023 в Нижнем Новгороде.