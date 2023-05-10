Некоторые нижегородские перевозчики получили предупреждение за уклонение от расписания Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Некоторые нижегородские частные перевозчики получили предупреждение за невыполненное расписание. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На еженедельном заседании штаба по работе общественного транспорта нижегородской агломерации назвали три маршрута, которые чаще всего уклоняются от расписания – это Т-29, Т-86 (оба обслуживает ООО «Автопарк – НН») и Т-97 (ООО «Футбол»).

- Если перевозчики не смогут устранить проблемы, будут подготовлены необходимые юридические документы для обращения уполномоченного органа в суд по поводу прекращения их работы на маршрутах. Действующее законодательство позволяет это сделать, - комментирует ситуацию директор ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов.

В частности, сделали акцент на снижение выпуска маршрутов в вечернее и ночное время, а также руководителей пассажирских предприятий попросили обратить внимание на необходимость улучшения транспортного обслуживания промышленных предприятий.

Кроме того, на прошлой неделе состоялся совместный мониторинг Центра развития транспортных систем и отдела ГИБДД Нижнего Новгорода, в ходе которого было выявлено, что некоторые маршрутки выпускают на линию без надлежащего предрейсового контроля технического состояния. В особенности выделили маршрут Т-13, который обслуживает компания ООО «Мещеряков и Компания» за эксплуатацию транспортных средств с технической неисправностью и отсутствием техосмотра автобуса.

Представители компании ООО «Мещеряков и Компания» уже предоставили отчет об устранении части зафиксированных нарушений в кол-центр Центра развития транспортных систем. Устранение других претензий продолжается и будет обсуждаться на следующем заседании штаба.