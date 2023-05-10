Два нижегородских музея вошли в рейтинг самых посещаемых музеев за 2022 год. Фото: официальное сообщество Нижегородского музея-заповедника во "ВКонтакте"

Два нижегородских музея - Нижегородский музей-заповедник и Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» вошли в рейтинг топ-50 самых посещаемых музеев за 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Нижегородской области.

Рейтинг составили специалисты издания The Art Newspaper Russia. Музей-заповедник «Болдино» занял 48-ю строчку, за 2022 год его посетило 200 тысяч человек. Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник занял 13-ю строчку, он опередил Музеи Московского кремля и Государственный исторический музей, его посетило более миллиона человек.

- Очень рада за наш музей, и не сомневаюсь, что этот результат станет для коллектива еще большим стимулом для роста и развития, которое как раз сейчас активно происходит в рамках подготовки к 225-летию Пушкина, — отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Стоит отметить, в рейтинг посещаемости российских выставок вошла выставка Нижегородского музея-заповедника «Жизнь купецкая», которая была в здании Рукавишниковых. За время ее работы с марта по декабрь ее посетило 100 тысяч человек.