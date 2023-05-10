Работы по промывке сетей ГВС проведены в 93 домах Автозаводского района компанией «Волгаэнерго». Фото предоставлено пресс-службой ГК "Волгаэнерго".

ГК «Волгаэнерго» завершила мероприятия по гидропневматической промывке сетей горячего водоснабжения в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Данные работы необходимы для повышения качества выпускаемой воды и были выполнены бригадами ООО «Теплосети» (входит в ГК «Волгаэнерго»).

Гидропневматическая промывка труб производилась водовоздушной смесью с применением компрессорной установки. Именно она подает с повышенной скоростью сжатый воздух в сети горячего водоснабжения. Таким образом, образовавшаяся турбулентная водовоздушная среда смывает отложения с внутренних поверхностей труб. Проводимыми мероприятиями были охвачены 93 дома. Всего было промыто 6,8 км сетей диаметром от 70 до 150 мм.

Все работы ООО «Теплосети» проводили по утвержденному графику. В настоящее время выполнена гидропневматическая промывка подводящих сетей горячего водоснабжения на всех 56 запланированных участках. Данные зоны были определены по результатам об-ращений жителей Автозаводского района.

«Вопрос качества воды находится у нас на особом контроле и является темой повышенного внимания. Сейчас мы работаем на опережение и, не дожидаясь обращений жителей, начали гидропневматическую промывку по проблемным адресам. В случае появления новых сигналов от граждан о снижении качества горячего водоснабжения, мы готовы оперативно организовать промывку сетей на разных участках Автозаводского района. Перед этим наши сотрудники будут уведомлять домоуправляющие компании о краткосрочном отключении горячего водоснабжения, чтобы вовремя проинформировать людей. Как правило, подобные работы производятся в течение 2-3 часов в дневное время, когда водопотребление снижается», – рассказал генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко.