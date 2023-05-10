Водолазы подняли со дна Оки самокат, выброшенный нижегородцем. Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Водолазы подняли со дна реки самокат, который на днях выбросил нижегородец с Мызинского моста. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний №1».

Как рассказали водолазы, электросамокат лежал на глубине 13 метров.

-Самокат был арендный, теперь импульсивному «водителю» придется заплатить штраф за покушение на убийство электрического — от 35 до 90 тысяч рублей, - сообщили в телеграм-канале «Нижний №1».

Напомним, ранее произошел инцидент с нижегородцем, который ехал на самокате, не справился с управлением и упал. Позже он встал и выбросил свое транспортное средство в реку, а свой путь продолжил пешком.