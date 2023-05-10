Закрытие детского турнира по мини-футболу состоялось в Мининском университете

В Мининском университете 4 мая прошло торжественное закрытие турнира по мини-футболу, посвященного 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В течение двух месяцев соревновались 55 детских команд из Нижнего Новгорода и области - более 850 юных футболистов в возрасте от 7 до 13 лет.

Победителями в возрастной группе 2010 года рождения стала команда “Салют”, 2 место заняла команда “Виктория”, а бронза - у “Метеора”. Среди команд в возрастной группе 2011-2012 года рождения места распределились так: 1 место - “Юность - Карно Систем”, 2 место - “Метеор”, 3 место - “Северная звезда”. В возрастной группе 2014 года рождения победила команда “КиТ”, серебро у команды “Заречье-1”, а бронза - у команды “Шторм”.

Юные спортсмены 2015 года рождения соревновались по двум лигам. Пьедестал в первой лиге заняли: 1 место - “Северный-2”, 2 место- “Северный - 1”, 3 место - “Радий- Приокский”. Места во второй лиге распределились следующим образом: 1 место - “Планета спорта”, 2 место - “Север-2”, 3 место - “Север-1”.

Победителями и призерами среди самых юных спортсменов - 2016 года рождения стали команды: 1 место - “Олимп”, 2 место - “Восток”, 3 место - “Радий”.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина