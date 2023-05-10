Глеб Никитин и Игорь Маковский обсудили вопросы развития сотрудничества в Нижегородской области.

В ходе рабочей встречи, состоявшейся 10 мая 2023 года в Москве, генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский обсудил с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным мероприятия по обеспечению устойчивого развития электросетевого комплекса.

В Главном аналитическом центре Обществ губернатору продемонстрировали работу модернизированного Центра управления сетями «Нижновэнерго». Отмечалось, что применяемые энергокомпанией технологии можно развивать для получения своевременной, точной и достоверной информации, на основе которой будут приниматься решения по эффективному распределению и направлению ресурсов в интересах жителей области. Уже достигнутые результаты от внедрения услуг Регионального ситуационно-аналитического центра были показаны на примере действующих Центров «Белгородэнерго» и «Воронежэнерго».

Создание Регионального ситуационно-аналитического центра – перспективный проект, который может стать действенным инструментом для дальнейшего раскрытия потенциала Нижегородского региона.

«От работы энергетиков зависит комфорт более трех миллионов жителей области, стабильное функционирование предприятий и социально значимых объектов. Возложенная на нас ответственность требует своевременного выполнения производственных программ и непрерывного совершенствования, чтобы реализовывать амбициозные, масштабные проекты в интересах региона», – отметил глава Обществ Игорь Маковский.