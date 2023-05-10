На главной сцене Дзержинска в День Победы выступил Лев Лещенко.

9 мая Дзержинск присоединился к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия в течение дня проходили на пяти площадках, а вечером на главной сцене на площади Дзержинского выступил Народный артист РСФСР Лев Лещенко. Концерт, завершившийся красочным салютом, посетили более 10 тысяч жителей и гостей города.

«От себя лично и от всех дзержинцев выражаю огромную благодарность поистине Народному артисту Льву Валерьяновичу Лещенко за то, что в этот праздник он был вместе с нами! Мы все слушали и пели вместе с ним песню «День Победы», и я уверен, глубоко в душе переживали самые разные чувства. Сегодня наша страна вновь столкнулась с внешней агрессией, вновь наши воины ценой своих жизней защищают мир, защищают женщин, детей, стариков. А мы снова встречаем каждый день с надеждой, что добро опять победит. Сегодня здесь нет равнодушных, я в этом уверен. Здесь собрались потомки тех мужчин, которые в годы Великой Отечественной войны уходили на фронт. Уходили, потому что так надо, потому что позвала Родина. И эту историческую связь между поколениями не оборвать никому!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Днем главная сцена Дня Победы стала площадкой фестиваля «Победный май», в котором с вокальными, хореографическими и музыкальными номерами выступили жители Дзержинска. Отсюда же стартовала акция «Марш Победы»: до площади Героев с двумя 50-метровыми Георгиевскими лентами прошли более 200 дзержинцев, среди них и глава города Иван Носков.

Основными же точками притяжения в праздничный день стали три городских парка. В Центральном парке культуры и отдыха работала ретро-площадка, выставка под открытым небом и кинологическая площадка с показательными выступлениями и консультациями для владельцев домашних животных от центра «Собаковод». Напомним, в этом году он стал победителем конкурса от Президентского фонда культурных инициатив с проектом, посвященным кинологам – участникам Великой Отечественной войны. В парке «Радуга» все желающие могли попробовать кашу из полевой кухни, принять участие в мастер-классах и увидеть показательные выступления ГУФСИН. В парке «Утиное озеро» развернулись площадки с настольными играми и мастер-классами, а также выставка «Город трудовой доблести».

На площади Героев утром состоялось торжественное мероприятие с возложением цветов к Вечному огню, а вечером дзержинцы присоединились здесь к всероссийской минуте молчания и акции «Свеча памяти».

Отметим, что вечерний концерт на площади Дзержинского, где также выступил ансамбль «Любава» и ВИА «Вежливые люди», был полностью доступен в прямой трансляции, организованной информационным центром «Дзержинские ведомости». Посмотреть запись можно по ссылке https://vk.com/video-123391890_456241652.