Полиция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Торговля» в Нижнем Новгороде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники УМВД на транспорте по Нижегородской области проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Торговля» в Нижнем Новгороде с 10 по 19 мая.

Подобная акция проводится с целью предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере реализации товаров на объектах транспортной инфраструктуры.

Десять дней полицейские будут проверять места общественного питания на объектах транспортной инфраструктуры, железнодорожных станциях, вагонах-ресторанах поездов, а также речных судах, которые осуществляют пассажирские перевозки на факт незаконной реализации алкогольной продукции.

Жители также могут сообщить о несанкционированной торговле алкогольной продукцией на объектах транспортной инфраструктуры по телефону: 8-831-248-86-45 или 246-08-24.