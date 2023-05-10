Сотрудники «Нижновэнерго» приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.

Работники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» приняли участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию одного из значимых событий для нашей страны – Дню Победы.

Руководство филиала совместно с членами Совета молодежи возложили цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле, после чего молодые специалисты прошлись по главным улицам города, раздавая шарики, флажки с символикой праздника и Георгиевские ленточки.

На территориях, расположенных в зоне ответственности РЭС и ВРЭС, энергетиками были произведены работы по облагораживанию мемориальных объектов ВОВ, уборка и благоустройство прилегающих территорий, а также возложение цветов к местным мемориалам.

Также накануне праздника сотрудники «Нижновэнерго» посетили ветеранов ВОВ и тружеников тыла на дому, тепло поздравили их, поблагодарив за вклад в Великую Победу, и вручили памятные подарки.

«Сегодня особенно важно не просто помнить о вкладе наших ветеранов в Победу над захватчиками, чтить память героев, пожертвовавших своей жизнью ради потомков, но и воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою страну в нашей молодежи», – сказал и.о. заместителя генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» – директора филиала «Нижновэнерго» Евгений Турапин.