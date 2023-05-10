МТС разогнала мобильный интернет для нижегородских студентов

Компания МТС сообщает об усилении покрытия LTE в районе Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского и Высшей школы экономики на ул. Ульянова. За счет расширения частотного диапазона LTE скорость мобильного интернета на территории вузов и прилегающей зоне в центре города выросла на 70%.

Чтобы обеспечить абонентов качественными услугами связи на активно развивающейся территории, МТС перенастроила сеть, задействовав новые частотные диапазоны. В результате, емкость сети в центре города увеличилась на 50%, а средняя скорость мобильного интернета увеличилась на 70%. После перераспределения частот в сети LTE студенты в часы максимальной нагрузки на сеть могут комфортно пользоваться мобильным интернетом, быстро загружать обновления, программы и онлайн-игры, общаться по видеосвязи и использовать онлайн-сервисы экосистемы МТС.

В программу улучшений попал и жилой массив с офисными помещениями, а также медицинские организации, где за последнее время значительно выросла нагрузка на сеть.

«Необходимость модернизации сети в центре Нижнего Новгорода связана с постоянным ростом интернет-активности абонентов. Нижегородцы используют интернет не только для работы и учебы, но и читают книги, слушают музыку, смотрят фильмы и общаются в мессенджерах. А наличие качественной связи в научно-исследовательских лабораториях, офисных зданиях и медицинских центрах способно дать новый толчок для развития инфраструктуры и использования в работе таких сервисов экосистемы МТС, как интеллектуальное видеонаблюдение и видеомониторинг, онлайн-кассы, датчики контроля другие умные устройства, обеспечивающие удобство и безопасность персонала и посетителей», - отметил директор МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Ранее МТС улучшила скорости мобильного интернета и увеличила зону LTE-покрытия на пр. Ленина, ул. Дружбы, ул. Палисадной, ул. Цветочной, ул. Нартова, ул. Бетанкура и пл. Революции в Нижнем Новгороде.

Фото: Пресс-служба МТС