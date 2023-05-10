Команда Мининского университета выиграла Чемпионат России по мини-футболу

Финал первенства России по мини-футболу прошел в Ярославле. 14 команд из разных регионов России боролись за титул чемпиона. Победу одержала сборная команда Мининского университета “Волна-ФФК”, в которую вошли студенты, преподаватели и выпускники педагогического вуза.

“Команда больше 5 лет шла к этому титулу. И вот мы первые! Для достижения такого высокого результата объединились 3 поколения спортсменов: опытные преподаватели факультета физической культуры и спорта, студенты и наши выпускники. Это говорит о сильных традициях студенческого спорта, а также о профессионализме наших тренеров-наставников, за что им отдельное спасибо!”, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Сборная команда Мининского университета обыграла в групповом этапе чемпионата России команду “Дагестан-Динамо” со счетом 4:2 и сборную Вологодской области со счетом 6:3, а также одержала победы над командами Москвы и Екатеринбурга.

В финале представители нижегородского вуза встретились с командой из Нового Уренгоя. Основное время матча завершилось вничью – 2:2, но наши спортсмены одержали верх в серии послематчевых пенальти. Таким образом, команда Мининского впервые стала чемпионом России в любительском мини-футболе.

“Это хороший пример истинного стремления к победе и веры в свои силы”, – сказал президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина