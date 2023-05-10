Нижегородский кремль будет работать до полуночи Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородский кремль перешел на весенне-летний режим работы, который продлится до 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Сейчас жители могут погулять по Нижегородскому кремлю с 6:00 до 00:00 по будням и до 01:00 по выходным. С 1 июня режим работы немного изменится, по выходным можно будет гулять с шести утра до трех часов ночи.

Такие изменения были приняты в связи с тем, что Нижегородский кремль является популярным пешеходным маршрутом. Туристы и жители города теперь смогут дольше гулять в летнее время. Вход осуществляется через арки пяти башен: Пороховой, Кладовой, Никольской, Ивановской и Дмитриевской.

- По многочисленным обращениям посетителей время работы кремля в весенне-летний период продлено, - отметил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Однако стоит отметить, что зайти внутрь можно не позднее, чем за 30 минут до закрытия.