Юрий Коробов: «Молодежь из разных стран должна знать истинные подвиги нашего народа». ФОТО: предоставлено Клинским отделением РГО

Русское географическое общество 5 мая организовало масштабную международную экспедицию к героическим местам под Ржевом, сообщает пресс-служба Клинского отделения РГО. Более двухсот человек, включая дипломатов, студентов, курсантов и суворовцев из разных уголков России и зарубежья собрались вместе и отправились к мемориалу Советского солдата. «Эта экспедиция в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне несет особенное значение и смысл. Идея собрать делегацию принадлежит региональному отделению РГО города Клин и ее председателю Юрию Коробову», - говорится в сообщении.

По данным релиза, в этой экспедиции были представители российского МИД и МГИМО, участники патриотического проекта «От сердца к сердцу», преподаватели и студенты Дипломатической Академии МИД РФ, клубы юных дипломатов Твери и Тверской области и кадеты Тверского и Первого Московского кадетских корпусов. Кроме того, на этом знаковом событии присутствовали гости из Китая, Боснии и Герцеговины, Афганистана и других стран.

ФОТО: предоставлено Клинским отделением РГО

Сообщение цитирует приветственное слово к экспедиции главы Ржевского округа Тверской области Романа Крылова, который уверен, что надо жить настоящим, развиваться и не откладывать значимые проекты на потом: «Мы с вами находимся здесь в преддверии самого пронзительного праздника, дня, когда мы вспоминаем какой ценой, досталась нам эта Победа. Желаю вам делать все зависящее от вас на вашем месте сегодня – хорошо учиться, сохранять историю и делать все для сильного государства и мирного неба», - сказал Роман Крылов.

Напоминаем, что Ржевский мемориальный комплекс, посвященный памяти советских солдат, павших в боях под Ржевом в 1942–1943 годах, открылся сравнительно недавно, летом 2020 года, но, по данным экспертов туротрасли, стремительно набирает популярность: более трех миллионов людей уже посетили комплекс с момента открытия. Ржевский мемориал является символом Победы в жестокой войне, местом силы и центром притяжения людей. Знакомство участников экспедиции с историческим наследием Ржева и памятниками обо всех погибших в Великой Отечественной Войне останется в памяти на всю оставшуюся жизнь, отмечается в сообщении.

ФОТО: предоставлено Клинским отделением РГО

Например, при поддержке компании Юрия Коробова АО «Берега» объединились таланты из разных стран и были проведены дни русского балета в Болгарии, которые нашли поддержку как у российских, так и у болгарских властей. Событие освещалось российскими и местными властями в международной прессе».

«Общение с молодёжью, вовлечение людей в серьёзные проекты с раннего возраста – это залог правильного воспитания подрастающего поколения, направленного на сохранение связи поколений и исторического единства нашей страны, – цитирует релиз Юрия Коробова.

- Надеюсь, что понимание, принятие культурных ценностей позволит нашим воспитанникам в будущем иметь духовный суверенитет, а может быть и иммунитет, позволяющий сохранять самодостаточность и целостность перед лицом многочисленных попыток переписать историю и навязать нам чужие приоритеты. Рад, что сегодняшняя экспедиция состоялась и объединила не только молодое поколение россиян, но и молодежь из других стран – всех тех, кто знает истинные подвиги нашего народа. Поздравляю всех, причастных к организации поездки! И уверен: впереди нас ждёт ещё множество ярких, незабываемых мероприятий».