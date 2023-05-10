Мининский и Баткенский университеты подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о реализации образовательных программ подписали Мининский университет и Баткенский государственный университет (Кыргызстан). В новом учебном году начнется набор на две образовательные программы по направлениям подготовки «Экономика» (бакалавриат) и «Психология» (магистратура). Обучение будет вестись онлайн.

“Программы разрабатывались нашими университетами совместно. Их реализация будет способствовать не только углублению российско-киргизского академического сотрудничества, но расширит профессиональные компетенции и улучшит конкурентные преимущества при выходе на рынок труда как наших выпускников, так и студентов из Кыргызстана,”, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Студенты, поступившие на программу бакалавриата по «Экономике», 1 и 2 курс, согласно плану, будут проходить обучение в БатГУ, а с 3 курса – в Мининском университете. Срок обучения в магистратуре по направлению «Практическая психология» составит 2 года и 6 месяцев, из которых первый учебный год пройдет в стенах БатГУ, а оставшийся период - в Мининском университете. По окончании обучения выпускникам будут вручены два диплома государственного образца обоих вузов-партнеров.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина