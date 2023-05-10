Автомобиль перекрыл проезд скорой помощи к 11-месячному ребенку в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова.

Легковой автомобиль Volkswagen загородил проезд машины скорой медицинской помощи, которая ехала к 11-месячному ребенку на улице Июльских дней в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел рано утром 10 мая. Жители дома пытались всячески помочь скорой помощи – они кричали, сигналили, ходили к старшему по подъезду и даже добавили водителя скорой в домовой чат, но все было бесполезно, владелец легковой машины так и не объявился.

- Утро раннее, и если вызвать эвакуатор, то ждать придется долго. А вызов экстренный - ребенок 11 месяцев с судорогами, - пишет министр здравоохранения Нижегородской области.

Давид Мелик-Гусейнов добавил, что водители при парковке должны всегда смотреть не помешает ли их автомобиль других жильцам и машинам экстренных служб.