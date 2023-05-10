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НовостиОбщество10 мая 2023 8:36

Парк Швейцария закрыли на акарицидную обработку 10 мая

Общественное пространство не будет работать весь день
Елизавета КОПЫЛОВА
Парк Швейцария закрыли на акарицидную обработку 10 мая. Фото: официальное сообщество парка Швейцарии во «ВКонтакте».

Парк Швейцария закрыли на акарицидную обработку 10 мая. Фото: официальное сообщество парка Швейцарии во «ВКонтакте».

Парк Швейцария в Нижнем Новгороде закрыли из-за обработки от клещей 10 мая. Об этом заявили в официальном сообществе парка Швейцарии во «ВКонтакте».

Весь день в общественном пространстве будут проходить акарицидные работы, а откроют парк только 11 мая.

-Мера необходимая, полезная. И все-таки приносим извинения за временные неудобства, - сообщают представители парка.

Ранее сообщали, что акарицидную обработку проводят в парках и скверах в центре Нижнего Новгорода. Такая обработка производится специальным препаратом, она является безопасной для людей и домашних животных.