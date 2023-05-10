18-летнюю Арину Романову третьи сутки ищут под Нижним Новгородом

Девушка вышла из дома в деревне Ильина Гора и не вернулась. Фото: ПСО "Волонтер"

18-летняя Арина Романова пропала в Володарском районе Нижегородской области, сообщает ПСО «Волонтер». 8 мая в 12:50 девушка ушла из своего дома в поселке Ильина Гора и с тех пор ее никто не видел.

Приметы пропавшей: рост 165 см, среднее телосложение, волосы русые до плеч, глаза серо-голубые.

Особые приметы: носит очки в темной металлической оправе.

В день своего исчезновения девушка была одета в белую плюшевую куртку с капюшоном, черные джинсы и белые кроссовки. С собой она взяла черную сумку и ключи от дома.

Волонтеры обращаються к водителям с просьбой сохранить записи с видеорегистраторов в период с 2:50 до 17:00 8 мая. - Если вы двигались по улицам Совхозной и Чкалова в поселке Ильино, по улицам Мишуково и Ильинской в Ильиногорске, участке Зеленского шоссе до трассы М-7, либо по автодороге от поселка Ильиногорск до Володарска в обе стороны — сохраняйте, пожалуйста, записи, - говорится в сообщении поисково-спасательного отряда. Видеозапись можно отправить на электронную почту Psovolonterdzr@yandex.ru

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Арины Романовой, просят обращаться в полицию по каналу связи 102, либо к волонтерам по телефону 8 (831) 291-51-51.