Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем Победы. Фото: телеграм-канал Олега Лавричева

Олег Лавричев обратился к нижегородцам и поздравил их с 78-й годовщиной со Дня Победы. Его обращение опубликовала пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Политик отметил, что День Победы – это день гордости и национального триумфа, торжества и справедливости, а нижегородцы будут хранить память о героях Великой Отечественной войны, которые отдали свою жизнь на передовой и восстанавливали мир, нарушенный врагом.

- Миллионы семей бережно хранят истории своих героев. Мы держимся за эту связующую нить памяти и ни за что не дадим ей оборваться! - отметил Олег Лавричев.

В этот день председатель городской Думы Нижнего Новгорода пожелал всем жителям крепкого здоровья, мира, добра, гармонии, семейного тепла и благополучия.

- Будьте счастливы, здоровы и берегите друг друга! С праздником! – обратился политик.