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НовостиОбщество9 мая 2023 16:35

На месте подрыва машины писателя Захара Прилепина обезвредили вторую мину

Ее обнаружили 7 мая
Елизавета КОПЫЛОВА
На месте подрыва машины писателя Захара Прилепина обезвредили вторую мину

На месте подрыва машины писателя Захара Прилепина обезвредили вторую мину

Фото: Василий КРОТОВ

Вторую противотанковую мину обезвредили на месте подрыва писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает телеграм-канале Shot.

Мину обнаружили на следующий день после покушения и в этот же день, 7 мая, ее обезвредили. К ней было прикреплено самодельное взрывное устройство, которое подозреваемый в теракте, не успел активировать. Неразорвавшуюся мину приобщили к делу.

Напомним, 6 мая было совершенно покушение на писателя Захара Прилепина. В результате взрыва его автомобиля, Прилепин остался жив, а его водитель погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.