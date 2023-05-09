На месте подрыва машины писателя Захара Прилепина обезвредили вторую мину Фото: Василий КРОТОВ

Вторую противотанковую мину обезвредили на месте подрыва писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает телеграм-канале Shot.

Мину обнаружили на следующий день после покушения и в этот же день, 7 мая, ее обезвредили. К ней было прикреплено самодельное взрывное устройство, которое подозреваемый в теракте, не успел активировать. Неразорвавшуюся мину приобщили к делу.

Напомним, 6 мая было совершенно покушение на писателя Захара Прилепина. В результате взрыва его автомобиля, Прилепин остался жив, а его водитель погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.