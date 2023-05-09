Граффити с портретом ветерана Евгении Нечаевой появилось в Нижнем Новгороде. Фото: региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Накануне Дня Победы состоялось торжественное открытие граффити с портретом участницы Великой Отечественной войны Евгении Нечаевой, который находится на улице Льва Толстого в Нижнем Новгороде. Оно стало сотым арт-объектом, созданным в рамках проекта «Образ Победы». Об этом сообщило Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" при поддержке Фонда президентских грантов.

Евгения Николаевна Нечаева на фронте с 16 лет, она занималась профессионально стрельбой, поэтому ее распределили в стрелковый полк, где она была единственной девушкой. Участвовала в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии, получила два серьезных ранения.

- Очень красивый портрет, буду смотреть на него прямо из своего окошка! Особенно горжусь тем, что это инициатива молодежи, - делится своими впечатлениями Евгения Николаевна.

Евгения Нечаева лично присутствовала на торжественной церемонии открытия граффити. Для нее исполнили военные песни, соседи поздравили ее с праздником, а добровольцы вручили цветы и подарки.

- Для нас большая честь в этот предпраздничный день открыть арт-объект с портретом Евгении Николаевны - это гордость не только для сормовичей, но и для всех жителей Нижнего Новгорода, - рассказала руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Отметим, что целью проекта «Образ Победы» является сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне посредством создания граффити патриотической направленности, выражение народной благодарности героям. Ка отмечают организаторы, в течение мая планируют открыть еще 20 арт-объектов, посвященных нижегородцам-участникам Великой Отечественной войны.