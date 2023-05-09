Иван Носков: «Вечная память всем воинам, которые отдали жизни за нас!»

Сразу после торжественной церемонии у Вечного огня на Старом городском кладбище около Мемориала памяти воинам, умершим в госпиталях Дзержинска во время Великой Отечественной войны, сегодня прошла гражданская панихида. Это одно из традиционных памятных мероприятий Дня Победы, в котором приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, члены городского Совета ветеранов, юнармейцы, глава города Дзержинска Иван Носков, председатель городской Думы Виктория Николаева и председатель Общественной палаты города Дзержинска Валерий Чумазин.

- Всегда тяжело что-то говорить о павших на полях сражений в День Победы. У каждой семьи есть своя история, связанная с Великой Отечественной войной, и каждый по-своему переживает этот праздник. Но все мы всегда с большим уважением и скорбью вспоминаем павших в этой страшной войне. Нашей стране не раз приходилось бороться с внешней агрессией, и всегда именно русские солдаты спасали мирных жителей, детей, стариков, женщин. Многие воины Великой Отечественной войны ушли совсем молодыми и дали возможность жить нам. Вечная память всем воинам, которые отдали жизни за нас!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

По данным краеведов, в годы Великой Отечественной войны дзержинские тыловые госпитали, размещавшиеся в школах, техникумах, больницах, домах культуры, общежитиях и санаториях и рассчитанные без малого на 3000 коек, обеспечили качественное лечение и восстановление тысяч раненых бойцов и командиров Красной Армии. Только за месяц 1941 года город принял более полутора тысяч солдат и офицеров. После лечения многие вновь уходили на фронт, некоторые уезжали домой, а чью-то жизнь спасти не удавалось. Всего на Старом кладбище захоронены 134 солдата и офицера, скончавшихся в городских госпиталях. Изначально на кладбище были именные захоронения, а с 1985 года они находятся в одной братской могиле.

- В годы Великой Отечественной в нашем Дзержинске было более 10 эвакуационных госпиталей. Какое количество жизней здесь спасли врачи, доподлинно неизвестно, но это не один десяток тысяч. К сожалению, помочь удалось не всем. Сегодня мы чтим память погибших и еще раз подчёркиваем – никто не забыт и ничто не забыто», – сказала председатель Думы города Дзержинска Виктория Николаева.

Собравшиеся сегодня на Старом кладбище возложили цветы к Мемориалу памяти воинам, умершим в госпиталях Дзержинска во время Великой Отечественной войны. Панихиду по усопшим совершил Благочинный Воскресенского округа протоиерей Александр Долбунов.