Церемония возложения цветов к Мемориалу Вечного огня открыла празднование Дня Победы в Дзержинске.

В Дзержинске на площади Героев завершилось торжественное мероприятие, посвященное 78-й годовщине Великой Победы. Почтить память всех, кто пал в боях и не вернулся с войны, к Вечному огню пришли ветераны, труженики тыла, бывшие узники концлагерей и их семьи, представители общественных организаций, национальных культурных центров, вооруженных сил и правоохранительных органов. К жителям и гостям города обратились глава города Дзержинска Иван Носков и председатель городской Думы Виктория Николаева.

- Сегодня мы отмечаем самый важный праздник, самый радостный и в то же время самый трагичный в истории нашей страны. Со слезами на глазах мы вспоминаем своих родных и близких, которые в годы Великой Отечественной войны воевали, стояли у станков, работали в поле, лечили наших солдат в госпиталях. В один день в 1941 году миллионы людей стали близкими, их объединила общая беда и общая боль. И каждый раз в День Победы мы вспоминаем, что мы все – единый народ, и связь поколений в нашей стране никогда не прервется. Поздравляю всех с Днем Победы, уверен, что храбрость наших солдат была не напрасной. Желаю нам всем мирного неба и счастья!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Во время мероприятия дзержинцы вспоминали не только о военном подвиге солдат, но и о подвиге матерей, ждавших своих сыновей дома и отважно трудившихся в тылу, на промышленных предприятиях Дзержинска. В их числе – Чернореченский химический завод имени Калинина, завод имени Я.М. Свердлова, «Заря», «Ока», «Канат», «Заводстрой», «Ява», «Рулон» и другие. За вклад, который они внесли в Победу, Дзержинск два года назад был удостоен почётного звания «Город трудовой доблести».

- Мы знаем, какой ценой далась эта Победа, и свято чтим память о ратных и трудовых подвигах тех, кто выстоял в героической борьбе за свободу и независимость Родины. Наш долг – беречь эту память и передавать её нашим детям и внукам. Мы никому не позволим переписать страницы истории и будем стремиться быть достойными наших дорогих ветеранов – истинных патриотов, не жалевших себя ради Победы», – сказала председатель Думы города Дзержинска Виктория Николаева.

В рамках мероприятия с «Балладой о матери» выступил хореографический коллектив «Ассорти», «Песню о Земле» исполнила Олеся Вайцицкая, а актриса Дзержинского театра кукол Ирина Абахова прочитала стихотворение, посвященное матерям. В исполнении Александра Сафонова на площади прозвучали «Журавли» и «Вечный огонь». В заключении жители города в сопровождении знаменитого «Адажио» Томазо Альбинони возложили цветы и венки к Обелиску Славы, почтив память погибших не только в Великой Отечественной войне, но и в локальных конфликтах и специальной военной операции.

Напоминаем, что с 13:00 уже начали свою работу праздничные площадки в городских парках Дзержинска. Приходите на мастер-классы, выставки, показательные выступления и, конечно, пойте любимые песни вместе с артистами! Полная программа есть на сайте администрации города Дзержинска адмдзержинск.рф.