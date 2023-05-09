Церемония возложения цветов к мемориалу Вечному огню состоялась в Дзержинске. Фото: пресс-служба администрации города Дзержинска.

Торжественное мероприятие возложения цветов к мемориалу Вечному огню состоялось в Дзержинске. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Дзержинска.

Почтить память погибших солдат во время боев в Великой Отечественной войне пришли ветераны, труженики тыла, бывшие узники концлагерей и их семьи, представители общественных организаций, национальных культурных центров, вооруженных сил и правоохранительных органов. Глава города Иван Носков выступил с торжественной речью.

- Со слезами на глазах мы вспоминаем своих родных и близких, которые в годы Великой Отечественной войны воевали, стояли у станков, работали в поле, лечили наших солдат в госпиталях, - произнес он.

На мероприятии вспоминали не только солдат, которые сражались на фронте, но и их матерей, которые работали в тылу на промышленных предприятиях Дзержинска. За вклад, который они внесли в Победу, Дзержинск два года назад был удостоен почётного звания «Город трудовой доблести».

-Мы знаем, какой ценой далась эта Победа, и свято чтим память о ратных и трудовых подвигах тех, кто выстоял в героической борьбе за свободу и независимость Родины. Наш долг – беречь эту память и передавать её нашим детям и внукам, - поделилась председатель Думы города Дзержинска Виктория Николаева.

В рамках мероприятия с «Балладой о матери» выступил хореографический коллектив «Ассорти», «Песню о Земле» исполнила Олеся Вайцицкая, а актриса Дзержинского театра кукол Ирина Абахова прочитала стихотворение, посвященное матерям. В заключении жители города возложили цветы к Вечному огню в память о погибших солдатах в Великой Отечественной войны, а также во время специальной военной операции.

Напомним, что с 13:00 жителей Дзержинска ждет концертная программа на главной площади города.