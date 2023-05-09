Акция «Парад у дома ветерана» прошла для ветеранов Нижегородской области. Фото: Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

В преддверии Дня Победы для ветеранов Нижегородской области прошла акция «Парад у дома ветерана». Об этом сообщили организаторы Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Торжественные шествия прошли возле домой участников Великой Отечественной войны. Организаторами выступили активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» совместно с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской области.

Одними из первых торжественный парад приняли участники Великой Отечественной войны Николай Федорович Шишкин и Исаак Захарович Ясиновский. Для них организовали культурную программу - военный оркестр штаба Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации исполнил песни, среди них были известные композиции, такие как, «Смуглянка», «Катюша» и «Шел солдат». Ветеранам подарили цветы и подарочные наборы.

-Спасибо огромное за то, что организовали для меня парад! Я такого, конечно, не ожидал. Концерт для меня одного, с военными песнями и настоящим маршем! – рассказал о своих впечатлениях Николай Федорович.

В завершении торжественного мероприятия перед ветеранами выступил юнармейский отряд школы №54 «Волжский патриот» и юнармейский отряд школы №181 «Пограничник», которые прошагали перед ветеранами ровным строем под композицию «Прощание славянки», а также прозвучало совместное исполнение песни «День Победы».

-Ветераны, несмотря на свой возраст, еще полны сил, и для них подобные концерты - большое событие и целое море эмоций! – поделилась руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Еще для 10 участников Великой Отечественной войны планируют провести персональные парады.