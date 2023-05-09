Губернатор Нижегородской области возложил цветы к Вечному огню в День Победы. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор отметил, что в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 880 000 жителей Горьковской области, треть из них погибла. Всего за годы Великой Отечественной войны горьковчане дали фронту 38 318 танков, САУ, бронемашин, 43 688 минометов, 16 324 самолета, 27 подводных лодок, 109 636 автомашин и много другой военной техники. По указу Президента России Нижнему Новгороду и Дзержинску были присвоены статусы «Город трудовой доблести».

- Сегодня, по традиции, прошел военный парад, который, я надеюсь, запомнится всем нижегородцам, а особенно вам, дорогие ветераны, поделился Глеб Никитин.

В церемонии возложения цветов к Вечному огню помимо губернатора приняли участие председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Сердце каждого патриота сегодня наполнено такими чувствами, которые трудно выразить словами. Это и радость победы над страшным врагом, и горечь от потерь близких людей, - произнес Евгений Люлин.

После торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню Глеб Никитин провел встречу с ветеранами Нижегородской области.