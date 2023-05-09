Губернатор Нижегородской области встретился с воспитанниками Минского суворовского военного училища. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области провел встречу с воспитанниками Минского суворовского военного училища и Нижегородского кадетского корпуса ПФО им. В.Ф. Маргелова в Нижегородском Кремле 9 мая. Об том сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Воспитанники военных учреждений принимали участие в параде. В апреле 2023 года Глеб Никитин провел встречу с председателем Правительства Республики Беларусь Романом Головченко, в результате чего они договорились о выступлении на параде Нижнего Новгорода кадетов Минского суворовского военного училища.

- Мы положили начало новой форме сотрудничества между Нижегородской областью и Белоруссией и, уверен, обязательно его продолжим, - заявил Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что воспитанники Минского суворовского военного училища несколько дней проживали на территории Нижегородской области и побывали на экскурсиях в Нижнем Новгороде, Балахне и Городце.

- Нас связывает общая историческая память и общие герои – наши предки. И ваше поколение не должно позволить разорвать эту нить, предать память ветеранов Великой Отечественной войны, - добавил Глеб Никитин.

Отметим, что Глеб Никитин посетил 9 мая парад, а затем возложил цветы к Вечному огню и встретился с ветеранами.