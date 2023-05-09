Частицу Вечного огня передали из Дзержинска в Володарск. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Накануне Дня Победы частицу Вечного огня передали из Дзержинска в Володарск для мемориала памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Торжественная церемония прошла на площади Героев в городе Володарск. В ней приняли участие глава города Дзержинска Иван Носков, глава Володарского муниципального округа Геннадий Щанников, юнармейцы и жители города. Частицу огня доставили в лампадке, в которую поместили с помощью факела и лучины.

Во время церемонии все участники почтили минутой молчания память бойцов, павших на полях сражений Великой Отечественной войны.

- Я рад, что частица Вечного огня из Дзержинска сегодня отправилась к нашим соседям, в Володарск. Уверен, что это еще крепче свяжет наши города, - отметил Иван Носков.

На церемонии также отметили, что каждый четвертый солдат, который воевал в Великой Отечественной войне проходил подготовку в «Гороховецких лагерях» поселка Мулино, а в поселке Смолино испытывали различную военную технику, в том числе и систему «Катюша».

- Это огромная честь и слава - быть наследниками Великой Победы и жить в могучем и сильном государстве! Горжусь тем, что сегодня мы зажгли Вечный огонь в Володарском округе, - отметил Геннадий Щанников.

Во время торжественного мероприятия Иван Носков совместно с военным комиссаром города Дзержинска и Володарского района полковником Игорем Ануфриевым вручил орден Мужества участнику специальной военной операции из Дзержинска Дмитрию Зятеву.