Нижегородская телебашня запустит праздничную иллюминацию 9 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне филиал РТРС «Нижегородский ОРТПЦ» запустит архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На телевизионной башне жители смогут увидеть иллюминацию георгиевской ленты, а также появятся армейские звезды и графическое изображение ордена Отечественной войны. На медиаэкране будет «бегущая строка» с текстом: «9 Мая, 1941-1945».

Всего 19 телебашен включат световую подсветку по всей стране. Праздничную иллюминацию в Нижнем Новгороде можно будет увидеть с 20:30.

Напомним, ранее была опубликована программа мероприятий, которые состояться 9 мая.