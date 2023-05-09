Водитель маршрутки насмерть сбил пешехода в Балахне. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

Водитель автобуса ПАЗ насмерть сбил пешехода в Балахне 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

Трагедия произошла на площади Советской в Балахне. 58-летний водитель городской маршрутки сбил пешехода при повороте налево. Пострадавшего направили в местную ЦРБ, однако от полученных травм он скончался.

Напомним, недавно три человека попали в ДТП в Воротынском районе, в результате машина съехала в кювет и перевернулась.