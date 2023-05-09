Нижегородцы смогут поучаствовать в литературном марафоне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нижегородцы смогут принять участие в литературном марафоне «Антология поэзии Нижегородской области». Уже открыт прием заявок. Об этом на сайте сообщают организаторы издательство «Венец поэзии».

Марафон «Антология поэзии Нижегородской области» - это постоянный действующий конкурс, который отбирает произведения по мере их получения и публикует их. Всего представлено пять номинаций – «мои родники», «мой компас земной», «мой мир», «моя любовь», «мой голос». Каждый автор сможет направить по два стиха в каждой номинации. Информационный партнером марафона выступит международная академия наук и искусств, УРО Российского союза писателей.

Финалистов марафона опубликуют в альманахе «Венец поэзии» за счёт редакции, а также выдадут сертификаты об официальной публикации в зарегистрированном СМИ с уникальным номером и штрих-кодом.

Прием заявок открыт до 01.06.2023. Итоги мероприятия торжественно подведут на финальном концерте.