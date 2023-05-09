Памяти павших во имя живых. Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА

Великая Отечественная война, оставившая в руинах города, принесшая много горя, забрала жизни 27 миллионов человек.Почти в каждом населенном пункте нашей страны, будь это областной центр или маленькое село, возведены мемориальные комплексы, обелиски, увековечивающие память о наших предках, защитивших Родину ценой своей жизни. Сохранить их имена и помнить подвиг народа – наш долг и святая обязанность.

Каждый год в преддверии большого праздника - Дня Победы- работники компании «Транснефть-Верхняя Волга» приводят в порядок памятные места, посвященные подвигу советских солдат. Волонтеры торопятся – нужно многое успеть сделать. Плечом к плечу убирают мусор, сухую траву, красят, белят, очищают территорию мемориалов молодые специалисты и старейшие работники. Для всех это важно - практически в каждой семье есть те, кто был на фронте или трудился в тылу.

- Надо беречь нашу общую память. В том числе, личным участием, в прямом смысле своими руками поддерживать порядок на таких знаковых местах, – убеждены волонтеры предприятия.

В этом году работы по благоустройству и ремонту памятных мест, мемориалов, братских захоронений объединили нефтетранспортников во всех регионах где работает предприятие:в городах, сёлах и деревнях Нижегородской, Московской, Тульской, Владимировской, Рязанской, Кировской, Ивановской, Псковской областей и Республики Марий Эл. Волонтёры уже привели в порядок более четырёх десятков мемориальных объектов.

Работники Великолукского завода «Транснефтемаш» завершили работы по благоустройству Братской могилы воинов Советской Армии, погибших в 1943 году в д. Беседино Шелковской волости Великолукского района Псковской области. В этой Братской могиле захоронены 453 воина, освобождавших нашу землю. Это не только люди, проживавшие здесь, но и солдаты из разных уголков страны.

Сотрудники завода также отремонтировали постаменты Воинского Мемориала «Ступинская высота». Мемориал находится в 30 километрах от города Великие Луки на месте, где некогда располагалась дворянская усадьба. Здесь в годы Великой Отечественной войны больше месяца велись кровопролитные бои. В сражениях на этой высоте погибли более двух тысяч советских солдат и офицеров…Ещё один постамент памятника павшим войнам был капитально отремонтирован в г. Великие Луки. В Нижегородской области благоустроены территории и отремонтированы около двух десятков обелисков и памятников воинам ВОВ.

Кроме того, в преддверии празднования Дня Победы «Транснефть» поддерживает волонтерские проекты. Более пяти лет продолжается сотрудничество компании с нижегородским отрядом «Курган». За это время поисковиками было проведено почти 40 полевых экспедиций на местах боев Великой Отечественной войны, обнаружены останки свыше 400 бойцов и командиров Красной армии, установлено более 30 имен.

Особое место во взаимодействии компании и отряда «Курган» занимает Вахта Памяти на территории Бельского района Тверской области. Этот район, в 1941-1943 гг. был ареной ожесточенных боев, на протяжении многих лет является местом постоянной работы нижегородских поисковиков, а в последние годы в этих экспедициях стали принимать участие и молодые специалисты-нефтетранспортники. Каждый год они приезжают на Бельскую землю, чтобы помочь в поиске незахороненных останков воинов, своими руками прикоснуться к трагическим и героическим страницам истории нашей Родины.

Важным событием Бельской экспедиции 2022 года стало обнаружение в так называемом «Воинском лесу» закопанного металлического ящика с документами времен войны.

- После долгой и кропотливой обработки в лаборатории «Солдатский медальон» бумаги удалось расслоить и прочесть значительную часть из них, - рассказывает Федор Дроздов, руководитель отряда «Курган». - Оказалось, что документы принадлежали 19-й механизированной бригаде 1-го мехкорпуса. Этот корпус в ноябре-декабре 1942 года принимал участие в операции «Марс», проводившейся силами Западного и Калининского фронтов, но, увы, не имевшей успеха. В ходе боев и 19-я бригада и весь 1-й механизированный корпус попали в окружение, из которого смогли прорваться с большими потерями. Скорее всего, именно в период нахождения во вражеском кольце работники штаба 19-й мбр и закопали часть оперативных документов, чтобы они не достались противнику.

Также при поддержке «Транснефти» в Нижегородской области были захоронены двое воинов-горьковчан, чьи останки были обнаружены в ходе поисковых работ. 22 июня 2021 г. в селе Егорово Воскресенского района состоялось торжественное захоронение красноармейца И.И. Никитина, обнаруженного поисковиками «Кургана» в Бельском районе. А 2 июля 2022 г. в селе Воздвиженском того же района захоронили красноармейца П.И. Кирюшова, обнаруженного тульскими поисковиками у себя в Белевском районе.

Стоит отметить, что сотрудничество «Кургана» и трубопроводной компании нашло свое отражение в серии документальных фильмов «Потерянные войной», которые были сняты нижегородской областной телекомпанией ННТВ при поддержке нефтетранспортников. Каждый из фильмов посвящен конкретной поисковой истории — солдатской судьбе или полевой экспедиции. Данный проект оказался настолько удачным, что был удостоен престижной кинопремии.

В этом году «Транснефти» исполняется 30 лет. На протяжении всего этого времени её работники реальными делами показывают своё отношение к подвигам наших дедов и прадедов. Сотрудничество компании с поисковиками также продолжится, и есть надежда, что оно выльется в новые открытия, возвращенные солдатские имена и установленные судьбы.

Екатерина Кутейникова